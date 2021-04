Protocolo de barco-ambulância na Ria Formosa renovado

O barco-ambulância ‘Ria Solidária’, que serve os habitantes das ilhas barreira da Ria Formosa e regista uma média de 180 transportes de doentes por ano, viu esta semana renovado o protocolo com vista à sua operacionalização, utilização e sustentabilidade.



Os municípios de Faro e Olhão, bem como o INEM, vão continuar a contribuir com sete mil euros cada - num total de 21 mil euros anuais - para as despesas da ‘Ria Solidária’. O barco, operado pela Estação Salva-Vidas de Olhão, tem como missão servir as populações dos núcleos da ilha da Culatra (Faro), e das ilhas da Fuseta e Armona (Olhão).