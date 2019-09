Prova de triatlo onde desapareceu jovem no rio Minho não incluía mergulhadores

As equipas de segurança da organização da prova de triatlo durante a qual Rafael Sá, de 23 anos, desapareceu, no domingo, em Vila Nova de Cerveira, não incluíam mergulhadores.Apesar de estarem vários meios de socorro no local e pelo menos quatro botes para auxiliar os atletas, só depois de o jovem ter desaparecido é que os mergulhadores foram acionados. Os elementos dos bombeiros ainda tiveram de ir ao quartel buscar os equipamentos. Ao, a Federação de Triatlo do Norte e a associação Pedal’Arte (da organização) descartaram responsabilidades. O Ministério Público já abriu um inquérito.Rafael Sá - que continua desaparecido - ficou em apuros no início da prova. Uma árbitra que estava numa boia ainda terá tentado puxar o triatleta com um remo, mas sem sucesso. As buscas prosseguem esta manhã.Para a realização da prova é necessária uma licença. "Esse documento, assinado pelo comandante da Polícia Marítima, tem várias condições [exigidas à organização]?, entre elas que a prova reúna condições de segurança e meteoceanográficas [meteorológicas e fluviais]", indica o comandante da Capitania de Caminha, Pedro Cervaens."Os mergulhadores explicaram que não havia condições para entrarem no rio e que poderiam pôr em causa a própria vida", disse Francisco Santos, da federação nortenha, que indica que a organização estava, este ano, a cargo da federação galega.contactou a Câmara de Cerveira e a Federação Portuguesa de Triatlo, sem sucesso.