Prova recorda em Oeiras triatleta assassinado Luís Grilo

Iniciativa ‘Corre Jamor’ reuniu 1500 participantes.

Por M.C. | 01:30

Cerca de 150 familiares, amigos e colegas de treino de Luís Grilo, o triatleta que foi assassinado em julho, participaram este domingo numa prova de atletismo no Estádio Nacional, em Oeiras.



A iniciativa ‘Corre Jamor’ reuniu 1500 participantes e acedeu ao pedido de Nuno Barradas, ex-treinador de Luís Grilo, em incluir uma homenagem ao empresário morto. "Pensámos que esta seria a iniciativa certa", explicou Nuno Barradas.



Vítor Cunha, amigo de Luís Grilo, disse sentir "raiva" pela forma como o amigo morreu, e também pela mulher deste, Rosa Grilo, que é suspeita do homicídio. Júlia Grilo, irmã do triatleta, e o filho deste, estiveram presentes na iniciativa.