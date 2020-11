A primeira sessão do julgamento do empresário que responde pelo homicídio de um jovem de 24 anos, em Casével, Santarém, ficou marcada pelo facto do arguido ter prestado declarações e pela análise de provas forenses que desmentem a sua versão dos factos.











Rui Mendes, de 56 anos, garantiu ao coletivo de juízes que nunca teve intenção de esfaquear João Pedro Monteiro, de 24 anos, e que foi o jovem que caiu sobre a lâmina da sua navalha, depois de ambos terem sido empurrados para o chão durante a briga.