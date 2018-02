Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Provas exigentes salvam vidas no mar

Quarenta candidatos fazem testes difíceis para 22 lugares no curso de tripulantes do ISN.

26.02.18

O conjunto de homens atira-se à água saltando de um paredão com cinco metros. E nada os dois quilómetros do Bugio para a praia de Paço de Arcos, aguentando a 'tareia' do mar e o violento esforço físico. "Estamos a preparar homens que fiquem permanentemente prontos para salvar vidas no mar. Para irem ao mar quando mais ninguém vai", explica ao CM Velho Gouveia, diretor do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).



Quarenta homens estão a realizar as provas de seleção para poderem entrar no lote de 22 que vão fazer o curso para integrar as estações salva-vidas do ISN, num reforço de pessoal que teve início no ano passado (com 26 já integrados) e deverá ser concluído em 2018 com outros 20, num total de 68 'heróis'.



"Queremos pessoas que tenham muita disponibilidade para ajudar o próximo. Arriscamos muitas vezes a vida própria. Pedimos muita coragem e abnegação, mas ao mesmo tempo frieza na análise do risco. Uma pessoa que seja muito impulsiva, e que quer é ir executar o salvamento, por vezes não é a mais indicada para esta área porque temos de pensar que temos de ir lá, mas acima de tudo temos de também conseguir sair", afirma o tenente Barradas dos Santos, chefe do Serviço de Salvamento Marítimo do ISN.



Os 40 candidatos dividem-se em grupos de dez. Uns fazem os muito exigentes testes de sobrevivência no mar, enquanto outros se dividem pela navegação, técnicas de salvamento e marinharia. "No final faz-se uma avaliação global e o ordenamento final para admissão ao curso", descreve Barradas dos Santos. Esse curso dura 180 dias, 90 deles de estágio já nas estações salva-vidas.



Trabalho científico para reestruturação

Velho Gouveia, diretor do ISN, disse que se está a "olhar para o dispositivo atual à luz de padrões de navegação, acidentes e localização dos acidentes para se fazer uma reestruturação científica".



PORMENORES

Sobrevivência no mar

Nos testes de sobrevivência no mar percebe-se "até que ponto" são capazes. Fazem o salto da muralha (avaliar decisão e resposta à entrada repentina na água), o virar da embarcação (simulando acidente) e o salto com lancha em movimento.



Situações extremas

"Todos os testes são importantes. Os tripulantes quando operam é em situações de mar extremo e temos de conhecer a capacidade deles para avançar ou não para um socorro", explica Barradas dos Santos.



Quadro mais preenchido

Com 68 entradas em três anos, "o quadro de pessoal [era de apenas 69] das estações salva--vidas não fica completo, mas ficamos muito mais confortáveis. Houve muitos anos com dificuldades", afirma Velho Gouveia.