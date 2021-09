Provedora de Justiça apela à regularizaçao dos imigrantes com processos pendentes no SEF

A Provedora de Justiça apelou esta segunda-feira para que Portugal regularize a situação dos imigrantes que vivem no país e têm processos pendentes no SEF, considerando que estas pessoas são colocadas "à mercê de todas as indústrias maldosas".

Na conferência internacional Retornos Forçados e Direitos Humanos, organizada pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), Maria Lúcia Amaral avançou que chegam à Provedoria de Justiça queixas relacionadas com os estrangeiros que estão em Portugal e têm procedimentos administrativos pendentes.

"Há demasiadas pessoas que entram em território nacional e que tardam, muitas vezes por mais dois anos, em conseguir ver regularizada a sua situação por deficiência dos procedimentos administrativos pendentes", precisou, enumerando esta questão como uma das fragilidades que tem de ser enfrentada.