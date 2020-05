Providência cautelar tira férias a 3000 polícias

A PSP suspendeu indefinidamente a avaliação de desempenho a cerca de três mil agentes do Comando do Porto, após o Tribunal Administrativo e Fiscal ter deferido uma providência cautelar do Sindicato da Carreira de Chefes. Esta decisão satisfez a pretensão desta classe da PSP, que queria afastar os oficiais da avaliação.O principal efeito desta decisão, sabe o, passa pela perda de direito ao gozo de férias extra (entre 1 a 3 dias), aos agentes que já tinham sido avaliados. Podem ainda ver impedida a progressão de escalão remuneratório. Carlos Meireles, presidente do Sindicato da Carreira de Chefes, assegura "nunca ter sido intenção prejudicar a carreira de agentes"."Quisemos ver reposta a legalidade, ter chefes a avaliar agentes, algo que a PSP não quis cumprir", explicou. Fonte oficial da PSP disse ao"que esta decisão judicial será cumprida, até que seja revista ou haja uma decisão final do processo".