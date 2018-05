Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Provoca incêndio ao adormecer com cigarro aceso no sofá

Homem de 63 anos sofreu queimaduras de 2º e 3º grau. Caso ocorreu no Cacém.

08:37

Um homem de 63 anos foi salvo pelos bombeiros do Cacém, na tarde de terça-feira, depois de adormecer no sofá com um cigarro aceso.



As chamas ganharam dimensão e a vítima, que vivia num 9º andar de um prédio da rua Melquíades Marques, sofreu queimaduras de 2º e 3º grau. Foi necessário arrombar a porta para resgatar o homem, encontrado inanimado no chão de casa devido ao fumo intenso. Foi transportado em estado considerado grave para o Hospital de Santa Maria, Lisboa.