O agravamento das dificuldades no recrutamento de efetivos para as Forças Armadas tem dado origem a várias ideias, que não colhem consenso.



De acordo com o semanário ‘Expresso’, o PS está aberto a refletir sobre a possibilidade de se recrutarem imigrantes para as Forças Armadas, tal como acontece noutros países. Este cenário, que obrigaria a uma revisão da Constituição, não é o ideal para a ministra da Defesa, Helena Carreiras, segundo a qual o alargamento do recrutamento a estrangeiros não deve ser equacionado.