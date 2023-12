PS questiona ministra sobre xenofobia e agressão a estudante universitária brasileira

Um grupo de deputados do PS questionou esta quarta-feira a ministra do Ensino Superior sobre um caso de agressão e xenofobia contra uma estudante brasileira da Universidade do Minho, exigindo saber que medidas o reitor já tomou.

Este requerimento dirigido a Elvira Fortunato, ao qual a agência Lusa teve acesso, tem como primeiro subscritor o deputado Paulo Pisco, sendo também assinado pelos vice-presidentes da bancada socialista Francisco César e Susana Amador, bem como pela vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela.

De acordo com relatos da imprensa portuguesa e brasileira, citados pelo PS, no final de novembro, na Universidade do Minho, um estudante português agrediu uma colega brasileira, de nome Grazielle Tavares, com pontapés e um soco no rosto, tendo também insultado, dizendo-lhe para voltar para o Brasil.

Segundo este grupo de deputados do PS, "a imprensa tem noticiado nos últimos tempos a ocorrência de casos de racismo e xenofobia como um fenómeno que está a crescer na sociedade portuguesa".

"A ocorrência de atos de xenofobia em instituições públicas é inaceitável, pelo que é importante apurar o que aconteceu e, em função da gravidade dos factos, agir em consequência", salienta-se neste documento dirigido a Elvira Fortunato.

Nesse sentido, os deputados do PS, através do Ministério do Ensino Superior, solicitam ao reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, que informe se tem conhecimento do ocorrido com Grazielle Tavares e quais foram as diligências efetuadas no sentido de apurar responsabilidades.

"E se foram tomadas as medidas para prevenir que semelhantes atos de racismo ou xenofobia voltem a ocorrer", acrescenta-se.