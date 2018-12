Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD alerta para más condições de vários quartéis da GNR em Vila Real

Deputado Pedro Pimentel visitou os quartéis da GNR de Mondim de Basto e de Cerva.

Por Lusa | 18:51

O deputado do PSD Pedro Pimentel, eleito pelo círculo de Vila Real, alertou esta segunda-feira para as más condições de vários quartéis da GNR do distrito, para o reduzido número de militares e as viaturas velhas.



Pedro Pimentel visitou esta segunda-feira os quartéis da GNR de Mondim de Basto e de Cerva, no concelho de Ribeira de Pena, acompanhado de elementos das respetivas comissões políticas concelhias do PSD.



"As instalações de Mondim estão a necessitar de uma requalificação urgente, estão de facto más. São notórias as infiltrações de água", afirmou à agência Lusa.



Também em Cerva, acrescentou, o quartel tem "péssimas instalações". A agravar a situação nesta localidade está o facto de este posto apenas estar aberto das 09h00 às 17h00 e só com um militar que efetua o atendimento ao público.



O parlamentar elencou ainda situações preocupantes em outros edifícios da GNR, como em Alijó, Murça, Sabrosa, Pedras Salgadas ou Ribeira de Pena.



Pedro Pimentel chamou também a atenção para o efetivo de militares no distrito, que "fica aquém do que é necessário" e para o envelhecimento das viaturas, que possuem "muitos anos de utilização".



"Os militares que estão conseguem fazer autênticos milagres", salientou.



Na sequência desta visita, os deputados Pedro Pimentel e Luís Leite Ramos vão questionar o ministro da Administração Interna, através da Assembleia da República, sobre as intervenções "prometidas pelo Governo" para o distrito.



Nesse sentido, os parlamentares querem saber em que data serão lançados os concursos para a construção / requalificação dos quartéis de Alijó, Mondim de Basto e Murça, qual o valor de investimento, as respetivas fontes de financiamento, quais as datas previstas para o início e a conclusão das obras.



O PSD questiona ainda se o Governo tem a intenção de lançar ainda em 2019 mais algumas obras de construção/ requalificação de quartéis da GNR no distrito de Vila Real.