PSD pondera comissão de inquérito sobre Tancos

Documentação sobre o caso ainda não foi entregue.

13:13

Sérgio Azevedo, deputado do PSD, admitiu a possibilidade de pedir uma comissão de inquérito referente à situação de Tancos após o atraso da entrega dos documentos, que estava prevista até ao final de fevereiro.

"Se esta postura persistir talvez não seja despiciente ponderar a concretização do apuramento da verdade através de uma comissão de inquérito", revelou o membro efetivo da Comissão de Defesa Nacional à Sábado. Para este, a situação tem sido tratada "com ligeira e muito secretismo".

O Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, tinha até ao fim do mês passado para entregar o dossier com todas as medidas estruturais tomadas na sequência do acontecimento, mas até ao momento nada foi entregue.

O caso remonta a 29 de junho do ano passado quando foram roubadas 150 granadas de mão ofensivas, 18 granadas de gás lacrimogéneo e 1.450 cartuchos de munição dos Paióis Nacionais de Tancos.