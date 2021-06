PSD/Porto acusa câmara de "servir de assistente de marketing" de empresa imobiliária

O PSD/Porto acusou esta quarta-feira a câmara de "servir de assistente de marketing" de uma empresa imobiliária ao ter pagado 50 mil euros pela realização de um estudo para conhecer o mercado residencial na cidade.

"Foi com enorme surpresa e apreensão que nos apercebemos que esse estudo foi realizado pela Predibisa, uma agência imobiliária com fortes investimentos e interesses na cidade", referiu à Lusa o presidente da Concelhia do Porto do PSD, Miguel Seabra.

A 17 de maio, a Câmara Municipal do Porto, liderada pelo independente Rui Moreira, anunciou na sua página oficial estar a realizar um estudo para conhecer as dinâmicas do mercado residencial na cidade, conduzido pela consultora imobiliária Predibisa.

"A análise pretende estudar as características da procura e da oferta deste mercado, desde o ano de 2018, mapear os novos empreendimentos e as tendências no imobiliário, averiguar os impactos económicos da pandemia da covid-19, analisar o impacto das iniciativas de renda acessível e consultar os consumidores - residentes ou visitantes - na sua propensão ao arrendamento e à compra e venda de imóveis", explicou a autarquia.

Mediante isto, o social-democrata pergunta qual a independência do estudo e se o mesmo não promove um agente imobiliário em detrimento dos restantes.

"Esta é uma ação que pretende beneficiar a cidade ou uma ação de marketing comercial deste agente imobiliário", questionou ainda.

A estas questões, Miguel Seabra acrescenta se a autarquia não tinha capacidade interna para fazer o estudo e, em caso negativo, se não seria mais razoável contratar o mesmo a uma universidade ou politécnico.

"Por que razão a câmara decidiu colocar-se como assistente de marketing de uma empresa imobiliária?", acrescentou.

Mas, "mais importante", entendeu, assenta no facto de a câmara ter contratado a Predibisa para, na prática, fazer um inquérito `online´ por 50.000 euros.

Miguel Seabra considerou que investir na cidade não é promover os interesses imobiliários de uma empresa.

A agência Lusa tentou uma reação da autarquia a estas acusações por parte do PSD, mas sem sucesso até ao momento.