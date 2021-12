Um psicólogo, que exerce funções em Lisboa, foi acusado pelo Ministério Público do crime de coação sexual. O arguido terá aproveitado um tratamento para cessação de tabagismo, para constranger a cliente a contactos sexuais.





De acordo com a acusação, os factos remontam a 28 de setembro de 2020. Após o final do tratamento que a cliente pagou, o psicólogo iniciou uma massagem com o pretexto de acabar com as dores da doente. A mesma viria então a conduzir a contactos de índole sexual.