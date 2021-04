A PSP acabou esta quinta-feira pelas 00h46 com uma festa de Erasmus numa residência estudantil na Couraça da Estrela, na cidade de Coimbra.No local estava um ajuntamento com cerca de 70 pessoas, das quais foi possível identificar 30, sendo que as restantes fugiram pelas traseiras.A PSP fiscalizou o local da festa tendo elaborado 30 autos de notícia por contra ordenação.As autoridades vão continuar a fiscalização de festas ilegais com vista a prevenir focos de infeção e a difusão da Covid-19.