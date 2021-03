A PSP terminou, na noite de sábado, com uma festa ilegal que decorria na Associação Columbófila de Mafamude, na praceta de Salvador Caetano, em Vila Nova de Gaia, e onde duas dezenas de pessoas foram identificadas.É a segunda vez no espaço de uma semana que as autoridades vão à associação para terminar com convívios. Foi pelas 22h00 que a PSP colocou um ponto final nas festividades. No interior do estabelecimento estavam 20 pessoas, sem distanciamento e sem máscara de proteção.