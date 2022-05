O chefe do Corpo de Segurança Pessoal responsável pelo então governante das polícias, Eduardo Cabrita, e o comandante dessa unidade da PSP, acusaram o antigo ministro da Administração Interna de, desde junho de 2020, ter dispensado a obrigatória presença de um segurança no carro. Afirmam no inquérito à morte de Nuno Santos, trabalhador atropelado em junho de 2021, na A6, pelo carro oficial onde Cabrita era conduzido a 163 km/h, que o motorista nomeado pelo antigo ministro não é condutor do Corpo de Segurança da PSP, logo sem requisitos para conduzir altas entidades.









