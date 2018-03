Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP acusado explica assalto

Recomeçou processo de rede liderada por Pereira Cristóvão.

Por Miguel Curado | 09:35

Recomeçou esta sexta-feira, no tribunal de Cascais, o processo que julga 18 arguidos, entre os quais o ex-PJ e antigo vice-presidente do Sporting Paulo Pereira Cristóvão, suspeito de assaltos violentos a residências.



Recorde-se que o tribunal de Cascais anulou o julgamento, por ordem do Supremo Tribunal de Justiça, deferindo um recurso da defesa de Paulo Pereira Cristóvão que alegou incompetência territorial do juiz Carlos Alexandre para pronunciar os arguidos. Na sessão de sexta-feira, foram interrogados dois arguidos e quatro testemunhas.



Um dos arguidos que aceitou falar foi o agente Elói Fachada. O polícia do Comando de Setúbal falou sobre um roubo de que é suspeito, com o colega Luís Conceição.



Ao que o CM apurou, disse ter encaminhado um homem para uma praia, local onde, segundo a acusação, Elói Fachada e o colega terão atacado a vítima com um spray para a roubar. A juíza Cristina Esteves agendou para dia 9 a continuação do debate instrutório, para revelar quem será julgado.