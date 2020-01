PSP ‘ajuda’ preso a entregar-se em prisão que não o aceitou

Um recluso da cadeia de Viana do Castelo, que se entregou na prisão de Guimarães após uma saída precária, teve de ir à PSP da mesma cidade para concretizar esta entrega, uma vez que na prisão não o aceitaram.O detido foi a Guimarães a 21 de dezembro, por achar que não iria chegar a tempo a Viana do Castelo. Não foi aceite. Os Serviços Prisionais confirmam que o homem tocou à campainha da prisão de Guimarães, mas não foi visto pelos guardas."Quando chegou com a PSP foi aceite, e já está em Viana do Castelo", concluíram.