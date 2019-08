PSP alerta condutores para burlas com falsos acidentes

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a alertar a população e os condutores de Lisboa para situações de possíveis burlas aos automobilistas. Incidentes já levaram à detenção de dois suspeitos.



De acordo com um comunicado da PSP, foi identificado "um esquema de falsos danos provocados em viaturas, onde os seus condutores tentam obter valores monetários para o suposto arranjo das mesmas".

O mesmo documento dá conta de que os suspeitos escolhem as vítimas em parques de estacionamento. Depois de seguirem caminho, os suspeitos seguem-nas e, mais tarde, "buzinam insistentemente e tentam que estas parem para iniciar um diálogo".

"Acusam as vítimas de provocarem danos nas suas viaturas (por distração ou durante a realização de manobras), exercendo pressão e tentando intimidar, com o intuito de que lhes seja dada uma certa quantia em dinheiro para arranjo dos danos (supostamente provocados pela vítima). Tendem a alegar que estão com pressa e que não podem esperar pela Polícia ou pelo preenchimento de declaração amigável", explica o comunicado.



A força policial refere ainda que os carros dos suspeitos apresentam, de facto, danos e, por vezes, para que a história seja ainda mais credível, os autores das burlas provocam danos nos veículos dos lesados.

A PSP já registou, desde o início do ano, 30 burlas com este modus operandi. Na sequência de uma investigação, foram detidos dois suspeitos e identificados outros nove.

Tendo em conta a situação, a PSP deixa alguns conselhos à população:



"Sempre que seja interveniente em acidente de viação, de que não se tenha apercebido, não entre em acordo com um indivíduo que pede dinheiro. Deve sempre chamar as autoridades ao local; Tome sempre nota dos dados da viatura (matricula, marca, modelo e cor) em que o(s) suspeito(s) se faz(em) transportar (quando em situações de burla, os suspeitos abandonam o local quando é referido que se vai chamar a Polícia); Denuncie sempre que seja vítima de burla ou de tentativa de burla. O conhecimento das situações é essencial para uma eficaz investigação".