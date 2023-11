PSP triplica detidos e soma 11 mil burlas informáticas

A PSP já deteve este ano pelo menos 31 suspeitos de burlas informáticas como a ‘Olá pai, olá mãe’, o triplo do ano passado, foi esta quarta-feira divulgado. Recebeu quase 11 mil queixas dos vários ‘contos do vigário’ feitos pela Internet ou por mensagens nas aplicações de telefone, como o WhatsApp. São 36 burlas por dia, uma a cada 45 minutos - valores em linha com os denunciados no ano passado.

De acordo com dados divulgados esta quarta-feira, desde 2019 - cino anos - chegaram à PSP 47 mil queixas de burlas informáticas e das comunicações, com 1657 suspeitos e 54 detidos. "As burlas constituem um fenómeno criminal em crescendo", assume a PSP. Com mais acesso ao digital, os idosos deixaram de ser as únicas vítimas de burlas e a PSP destaca a "a burla que ficou conhecida por ‘Olá pai, olá mãe’, cujo número de ocorrências tem vindo a aumentar".





Nesse esquema, o burlão contacta por mensagens WhatsApp dizendo ser filho e que precisa de uma transferência de dinheiro. "O contacto através de chamada de voz é a primeira e mais rápida forma de prevenção e de despiste" da burla, alerta a PSP.tentou esta quarta-feira, sem sucesso, saber da PSP quantas das 11 mil burlas informáticas deste ano dizem respeito ao esquema ‘Olá pai, olá mãe’. Em fevereiro, num alerta, a PSP divulgou que nos quatro meses anteriores recebera 1205 queixas do ‘Olá pai, olá mãe’, num valor de mais de um milhão de euros.Já esta semana, a PJ de Leiria deteve um homem que fazia milhares destas burlas.