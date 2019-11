PSP alerta para aumento de burlas através de aplicação MBway. Saiba como se proteger

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que tem vindo a detetar um aumento de ocorrências relacionadas com burlas através do MB WAY, especialmente em 2019. Existem 99 registos referentes a burlas deste género em 2018, no nosso Sistema Estratégico de Informação. Em 2019, até dia 31 de maio, já existiam 135 registos", pode ler-se.