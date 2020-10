PSP alerta para aumento de notícias falsas nas redes sociais

O elevado número de notícias falsas que circulam nas redes sociais levou a PSP a lançar um alerta esta sexta-feira.A circulação de publicações sobre alegados crimes sem qualquer fundamento, que surgem muitas vezes por ‘ouvir dizer’ , têm sido cada vez mais frequentes no Facebook e Instagram, contribuindo para a desinformação e alarme social, refere a força de segurança.Assim, a PSP aconselha a população a: verificar as fontes das notícias; ler a história toda e não apenas o título; verificar quem é o autor do texto; procurar a informação em fontes oficias, como órgãos de comunicação social e polícia; ter atenção à data e confirmar se não se trata de uma sátira.