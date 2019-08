PSP alerta para sistema de clonagem de cartões

A PSP detetou um sistema de clonagem de cartões numa caixa multibanco, no dia 21 de agosto, em Lisboa, foi esta quinta-feira anunciado.Era composto por um leitor de banda magnética e um dispositivo de gravação de imagem, que registava as pessoas a inserir o código PIN do cartão. A PSP alerta para a clonagem de cartões bancários e deixa recomendações para a sua prevenção.Deste modo, é melhor proteger a marcação do código PIN com a mão, de forma a não ser registado por uma eventual microcâmara colocada pelos criminosos e, no caso de o dinheiro ficar retido, deve informar a entidade bancária.