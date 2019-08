PSP ameaça filho e mulher com arma de fogo

A Polícia de Segurança Pública deverá abrir um processo disciplinar ao comissário da PSP de Braga que está a ser investigado por violência doméstica.Arlindo Jorge Alpoim Miranda - que chefia o Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Distrital da PSP -, terá ameaçado a mulher e o filho com uma arma de fogo, no interior da casa de família, em Lamaçães, no concelho de Braga. O oficial está de férias e, ao que oconseguiu apurar, deverá ser afastado de funções enquanto decorrer o inquérito do Ministério Público.A denúncia de violência doméstica foi formalizada pela mulher do oficial, no dia 19 de agosto, através de uma chamada telefónica para a PSP. A patrulha deslocou-se à residência de Alpoim Miranda e ouviu o relato da vítima. A mulher especificou as ameaças de que era alvo, com uma arma de guerra, e a coação física exercida sobre si e sobre o filho do casal, já maior de idade.sabe que o assunto foi tratado com discrição no Comando de Braga, na tentativa de evitar a divulgação, quer dentro, quer fora da estrutura da força de segurança.Apesar de estar em período de férias, o comissário terá sido já chamado pelos superiores hierárquicos e notificado para entregar as armas - quer a de serviço quer a de uso pessoal -, o que terá acontecido poucos dias após a participação do crime.A queixa de violência doméstica seguiu para o MP de Braga, que deverá ouvir o suspeito e constituí-lo arguido, sujeitando-o a uma medida de coação.