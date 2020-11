PSP ameaçada de morte e atacada à pedrada na Moita

Cerca de uma dezena de agentes da PSP foram atacados à pedrada ao tentarem evitar o linchamento de um homem no Vale da Amoreira, Moita. Uma patrulha foi chamada na terça-feira à noite, devido a ameaças na via pública. O suspeito foi localizado, mas um grupo de cerca de 30 moradores tentou atacá-lo. Um dos agressores ameaçou de morte os polícias e incentivou o grupo a atirar pedras e garrafas à PSP. Danificaram uma carrinha da Polícia. Não houve detenções, mas a PSP garante ter os instigadores do motim identificados.



