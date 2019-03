PSP antecipa manifestação para dia 13 para uma maior adesão

Recuperar os 12 anos de congelamento de carreiras, o direito a um subsídio de risco e ainda o direito a um regime de aposentação e pré-aposentação são as reivindicações.

Por João Tavares | 19:14

Os sindicatos da PSP decidiram esta sexta-feira antecipar em 24 horas a manifestação que tinham marcada para o próximo dia 14 deste mês (quinta-feira).



Procurando ter uma maior adesão de elementos na manifestação, os sindicatos marcaram agora a concentração para o dia 13 de março, pelas 15h30, junto à Direção Nacional da PSP, na zona da Penha de França, em Lisboa.



Os agentes desfilam depois pela capital em direção ao Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço.



Entre as reivindicações estão o recuperar dos 12 anos de congelamento de carreiras, direito a um subsídio de risco e ainda o direito a um regime de aposentação e pré-aposentação.