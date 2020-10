PSP de Lisboa anuncia apreensão de uma tonelada de haxixe

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa anunciou este sábado a apreensão de uma tonelada de haxixe.A investigação terminou com a apreensão de uma tonelada de haxixe, três viaturas de alta cilindrada, 375 mil euros em numerário, objetos avaliados em 250 mil euros e um revolver.

Segundo um comunicado enviado às redações, a operação policial desenvolveu-se no âmbito do Processo Nómada, "com vista à repressão e interceção de suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefaciente agravado e associação criminosa".

De acordo com as autoridades, a operação deocorreu durante vários dias, que culminou na interceção de suspeitos na posse de droga.

"Na madrugada de 15 de Outubro, foi direcionado policiamento ao longo da A2, em seguimento a 3 viaturas suspeitas que, ao perceberem que não iam furtar-se à ação policial arremessaram os 30 fardos de droga para a berma da via", pode ler-se no comunicado.

Três dos suspeitos foram detidos em flagrante delito, enquanto os restantes três foram detidos numa "abordagem de alto risco" na Ponte 25 Abril.

O valor da droga apreendida está estimado em cerca de três milhões de euros.