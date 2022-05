A PSP detetou, no mês de março, uma média de 25 infrações por hora às regras de trânsito nos principais centros urbanos do País. Foram 590 por dia - 17 700 ao final do mês, de acordo com dados oficiais fornecidos ao CM. Nesse período, foram fiscalizados mais de 65 800 condutores - mais de um quarto tinha uma irregularidade.









