A PSP encerrou, esta sexta-feira, uma festa de aniver´saio com 25 pessoas no interior de uma casa, em Évora.Os convidados da festa abandonaram o local. Apenas dez pessoas foram autuadas por incumpimento do dever geral de recolhimento domiciliário imposto pelo Estado de Emergência, uma vez que os restantes convidados eram adolescentes e crianças.A intervenção da PSP ocorreu por volta das 19h45 desta sexta-feira.