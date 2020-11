PSP apanha 34 quilos de droga em Lisboa

A PSP apreendeu 34,6 quilos de haxixe e liamba durante as fiscalizações e os patrulhamentos realizados no sábado, na área do Comando de Lisboa. Foram detidas nove pessoas por tráfico de droga, seis das quais no concelho de Loures.









Este foi o aspeto mais significativo da atividade operacional da PSP na área de Lisboa naquele dia, com a realização de um total de 40 detenções. Além do tráfico, estes suspeitos cometeram crimes de condução sem carta ou sob efeito de álcool, roubo, furto e ainda injúrias e desobediência a agentes. Segundo o relatório do Comando da PSP de Lisboa, foram apreendidas duas espingardas durante as fiscalizações.