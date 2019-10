PSP apanha 45 condutores por dia a utilizar o telemóvel

Mais de 300 condutores foram multados na semana passada por guiarem ao telemóvel, uma média de 45 por dia, numa ação de fiscalização realizada pela PSP, chamada Phone off, entre 30 de setembro e 06 de outubro.A PSP detetou 314 infrações pelo uso de telemóvel ao volante. Neste período, a PSP realizou 446 operações (uma média de 63 por dia), tendo sido fiscalizadas 15 376 viaturas e detidas 110 pessoas (média de 16 por dia, só por crimes rodoviários).Dos detidos, 57 não tinham carta, 48 conduziam com taxa crime álcool no sangue e 5 cometeram outras infrações consideradas crime.