A PSP apreendeu em todo o País, através do Departamento de Armas e Explosivos (DAE), 62 toneladas de nitrato de amónio. Trata-se de uma substância química usada na agricultura, altamente explosiva, e cuja posse pode ser crime se se provar que se destina a ilícitos.





Um exemplo do poder destrutivo do nitrato de amónio foi a explosão no Porto de Beirute, Líbano, em Agosto de 2020, e que arrasou parte da cidade. A PSP emitiu, por isso, seis autos de contraordenação, devido ao armazenamento ilegal do nitrato de amónio encontrado.