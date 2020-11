Um casal - ele de 58 anos e ela de 61 - foi detido pela PSP no Estoril, em Cascais, por suspeitas de tráfico de droga, no âmbito de uma investigação que já durava há mais de um ano. Na posse de um mandado do tribunal, a PSP avançou para a realização de uma busca domiciliária.



Foram apreendidas 157 doses de heroína, 61 de cocaína, 976 euros, dois telemóveis e um carro. Ficaram com apresentações.

