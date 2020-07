PSP apanha ladrão debaixo da cama agarrado a mochila com 2300 euros em material furtado

Um homem de 24 anos foi surpreendido pelos proprietários a assaltar uma casa no Estoril, Cascais, e fechado por estes num quarto do 1º andar, onde a PSP o foi encontrar escondido sob a cama e agarrado a uma mochila com 2300 euros em material furtado na moradia.O assaltante havia saltado um portão e aberto uma porta destrancada. No dia 28 de junho foi apanhado a tentar furtar um carro (fazia já a ligação direta), para onde se deslocou numa moto furtada no dia 25.