PSP apanha ladrão que fez vários furtos em carros no Porto

Uma equipa de Intervenção Rápida da PSP deteve na madrugada deste domingo um homem, de 27 anos, que é suspeito de efetuar vários furtos em viaturas. Foi apanhado pelos agentes na zona do Campo Alegre, quando estava a rondar viaturas estacionadas junto a um restaurante.



Tinha em sua posse um iPhone 13 ainda embalado, 430 euros e ainda ferramentas usadas nos crimes. A polícia percebeu depois que o suspeito circulava num carro furtado e que no interior estavam vários artigos que se suspeita que tenham sido também furtados. Na rua onde ocorreu a detenção estavam já dois carros com vidros partidos pelo ladrão e do interior tinham sido já levados bens.

As autoridades conseguiram depois ligar o suspeito a uma vaga de furtos cometida momentos antes na zona industrial do Porto. Vários carros foram alvo de furtos e os artigos estavam também na posse deste assaltante. Todos os bens foram entretanto devolvidos aos proprietários. O homem, que estava já referenciado por este tipo de crimes, tinha ainda em sua posse cocaína e haxixe. Será levado a tribunal esta segunda-feira para aplicação das medidas de coação.