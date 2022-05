Em menos de um minuto eram capazes de serrar o catalisador de qualquer automóvel estacionado. Chegaram a concretizar quatro assaltos na mesma rua e na mesma noite. O grupo, com laços familiares e que operava em todo o País, foi esta segunda-feira desmantelado pela PSP, numa mega operação que terminou com 15 detidos - 12 homens e três mulheres - e 20 toneladas de catalisadores apreendidas nos distritos de Lisboa, Setúbal e do Porto.









