Um homem foi detido pela PSP do aeroporto de Lisboa, após ter desembarcado de um voo vindo do Brasil com mais de um quilo de cocaína no interior do organismo.A detenção ocorreu no domingo. O suspeito foi abordado momentos após ter saído do avião. Levado para um hospital, expeliu uma centena de embalagens de cocaína do organismo, com um peso total superior a um quilo. Presente a tribunal, irá aguardar julgamento em prisão preventiva.