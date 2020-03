PSP apanha três traficantes em 24 horas na Grande Lisboa

Três homens, todos com antecedentes criminais, foram detidos pela PSP, em 24 horas, na Grande Lisboa, por tráfico de droga. Ficaram em liberdade.De acordo com a PSP, o primeiro, de 19 anos, foi detido à 01h30 de quarta-feira, no Cais do Sodré, após alerta de populares para a insistência em vender-lhes droga.Tinha 91 doses de haxixe e 101 euros. Tem seis registos desde o ano passado, na ficha policial, por tráfico.Às 19h45, em Odivelas, um homem de 25 anos, com antecedentes desde 2011, confessou à PSP ter droga. Tinha 72 doses de haxixe e 10 de MDMA.O terceiro, um homem de 19 anos, foi detido esta quinta-feira, à 01h30, numa fiscalização rodoviária, com 40 doses de haxixe. Tem, desde 2018, oito processos por tráfico de droga.