PSP apanhou 129 passageiros a tentarem viajar de avião sem justificação válida

A PSP detetou este mês 129 passageiros nos aeroportos portugueses que tentavam embarcar sem reunir as condições exigidas no âmbito do controlo da pandemia de covid-19, numa altura em que só são permitidas viagens essenciais.

Em comunicado enviado para as redações, a PSP esclarece que desde o dia 31 de janeiro controlou cerca de 58 mil passageiros "tendo verificado que 129 cidadãos não reuniam condições para poder embarcar".

Atualmente, as viagens estão muito limitadas, só sendo permitidas situações como deslocações para trabalho com dimensão internacional, para portugueses com residência noutros países ou com destino aos Açores ou Madeira.