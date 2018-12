PSP ‘aperta’ atleta do Farense no estádio

Fábio Gomes, lesionado, estava a assistir ao jogo na bancada quando foi empurrado por agente.

Por Tiago Griff | 09:48

Um jogador do Farense foi esta quinta-feira puxado e abanado por um agente da PSP, no Estádio São Luís, em Faro, pouco antes do apito inicial do jogo com o Benfica B. Fábio Gomes, atleta de 30 anos que se encontra a recuperar de uma lesão grave, estava na bancada Norte a assistir à partida.

O agente da Polícia terá pedido ao avançado para sair da zona onde estava, próximo da entrada dos balneários, e quando o jogador se aproximou mais foi agarrado pelo casaco, puxado e abanado, tendo quase caído, pois anda com apoio de muletas.



Fábio Gomes está a recuperar de uma operação a uma fratura do perónio e a uma rotura de ligamentos num tornozelo. Ao que o CM apurou, para já, não foi apresentada queixa por parte do atleta nem do clube contra o agente da PSP.