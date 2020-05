PSP apreende 12 carros envolvidos em corridas ilegais em Loures

Doze automóveis foram apreendidos na madrugada deste domingo, no decorrer de uma mega-operação da PSP de Lisboa contra as corridas ilegais (street-racing) realizadas,com frequências, nas margens do Rio Trancão, em Sacavém.

A ação, realizadas por 56 agentes da Divisão de Trânsito de Lisboa, ocorreu cerca das 3 da manhã.

Das 12 apreensões de viaturas, duas foram por falta de seguro, e as outras 10 por alteração de características das viaturas não averbadas nos respetivos livretes.

A PSP emitiu ainda 28 autos de contra-ordenação, que poderão dar origem a pesadas coimas para os visados, e ainda dois avisos para a apresentação de documentos.

Fonte oficial da PSP disse ao CM que estas operações são para continuar, "com o intuito de reprimir um fenómeno que põe em causa a segurança de condutores e peões".