PSP apreende 35 armas em operação coordenada pela Europol

A PSP apreendeu 35 armas e 385 munições de alarme no âmbito de uma operação internacional de combate às armas ilegais coordenada pela Europol, que decorreu em 31 países europeus e levou à detenção de 22 pessoas.

Cerca de 90 agentes do Departamento de Armas e Explosivos e Núcleos de Armas e Explosivos dos Comandos da PSP participaram na "Operação Conversus", segundo o comunicado desta segunda-feira da Direção Nacional desta força policial, explicando que o foco da atuação das autoridades esteve na apreensão de armas de alarme facilmente convertíveis em armas de fogo.

"A cooperação policial internacional entre a Europol e as polícias constitui um pilar crucial no combate ao tráfico internacional de armas, sendo assegurada em Portugal por intermédio da Direção Nacional da PSP/Departamento de Armas e Explosivos", indica a nota da PSP.



De acordo com a informação da Europol, a "Operação Conversus" foi liderada por Roménia e Bulgária e traduziu-se ainda em 143 buscas domiciliárias e na apreensão de um total de 1.621 armas (129 armas de fogo e 1.492 armas de alarme e de sinalização não convertidas e convertidas), 24.735 balas de munições não convertidas, convertidas e vivas, seis granadas, 276 quilos de dinamite, 299 detonadores e mais de 21 quilos de pólvora de arma.





Além de Portugal, esta operação contou também com a participação dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Letónia, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, Roménia, Suécia, Albânia, Kosovo, Montenegro, Macedónia do Norte, Noruega, Sérvia, Suíça, Ucrânia, Reino Unido.