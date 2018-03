Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apreende 45 quilos de droga

Operação de combate ao tráfico deteve três homens com idades entre os 25 e os 38 anos e residentes no Porto.

Por A.I.F. | 09:37

A PSP do Porto apreendeu, entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, 45 quilos de droga (na maioria, haxixe), suficientes para 227 mil doses, numa operação de combate ao tráfico, que deteve três homens, com idades entre os 25 e os 38 anos e residentes no Porto e em Leça do Balio, Matosinhos.



No total, foram encontradas 226 917 doses de haxixe, 118 de cocaína e 46 doses de liamba. A PSP apanhou ainda uma pequena quantidade de ecstasy, um bastão extensível, uma soqueira, uma embalagem de gás pimenta, um total de 1504 euros, quatro telemóveis e também uma balança digital.