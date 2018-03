Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apreende 45 quilos de haxixe no Porto

Quantidade é suficiente para mais de 200 mil doses individuais.

Por Lusa | 11:44

A PSP do Porto apreendeu 45 quilos de haxixe, uma quantidade suficiente para mais de 200 mil doses individuais, durante uma operação policial que terminou este sábado de madrugada na cidade, anunciou aquela força policial.



A PSP do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, desencadeou uma operação policial entre as 21h00 de sexta-feira passada e as 02h00 deste sábado para investigar um "conjunto de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área metropolitana do Porto".



O resultado da operação, que contemplou uma busca domiciliária na área da cidade do Porto, foi a apreensão de 45 quilos de haxixe e a detenção de três homens de entre 25 e 38 anos, residentes no Porto e em Leça do Balio.



Durante a operação policial foi também apreendida cocaína equivalente a 118 doses individuais, liamba equivalente a 46 doses individuais 0,53 gramas da droga Ecstasy, e ainda um bastão extensível, uma soqueira e uma embalagem de aerossol de defesa, conhecido por "gás pimenta", explica a PSP.