PSP apreende 997 armas em encomendas no aeroporto de Lisboa

A PSP, através do Departamento de Armas e Explosivos, apreendeu 997 armas de várias classes após peritagens a encomendas postais na Alfândega do aeroporto de Lisboa.No mesmo período, refere a PSP, foram ainda detetadas 2 réplicas de armas de fogo e outras cinco sem classificação.Para aumentar a eficácia no controlo aduaneiro, a PSP deu, já este ano, três formações a 50 funcionários alfandegários.