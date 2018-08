Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apreende fogo de artifício

Festa foi realizada na freguesia de Pedroso, em Vila Nova de Gaia.

08:51

Agentes do Departamento de Armas e Explosivos da PSP apreenderam material pirotécnico numa festa realizada na freguesia de Pedroso, em Vila Nova de Gaia.



Perante o lançamento de fogo de artifício fora do local licenciado, a PSP apreendeu 17 balonas de estalaria, calibre 50 mm, uma balona de tiro, do mesmo calibre, e procedeu ainda à identificação de um homem.



Foi elaborado um auto de notícia pelo não cumprimento de várias normas.