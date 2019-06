PSP apreende haxixe para 10 mil doses em operações na Maia e no Porto

A PSP apreendeu na Maia e no Porto mais de cinco quilos de haxixe, o suficiente para 10.082 doses individuais, e deteve um alegado traficante de droga, revelou esta quarta-feira fonte policial.A polícia apreendeu também haxixe que daria para 521 doses individuais, além de 4.150 euros, indica um comunicado do Comando Metropolitano da PSP/Porto.Nas operações, realizadas na terça-feira, a PSP realizou uma busca domiciliária e outra não domiciliária.O detido é um homem de 42 anos de idade, desempregado e residente no Porto, que se prevê que seja ouvido ainda esta quarta-feira por um juiz de instrução criminal para aplicação de medidas de coação.