PSP apreende mais de 15 quilos de cocaína deixada no meio da rua em Gaia

A PSP apreendeu esta quarta-feira 15,5 quilogramas de cocaína em Vila Nova de Gaia, depois de um grupo de suspeitos ter largado a droga no chão quando se apercebeu da chegada das autoridades ao local, disse fonte daquela força policial.Segundo fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, durante uma operação de patrulhamento e prevenção, cerca das 01h45, agentes da PSP de Vila Nova de Gaia tentaram intercetar dois veículos na Avenida Manoel de Oliveira que consideraram suspeitos, mas, ao aproximarem-se dos carros, esses puseram-se em fuga.O grupo, que se encontrava em dois veículos, deixou no chão daquela avenida os 15,5 quilos de cocaína, quantidade suficiente para cerca de 77 mil doses individuais.A droga foi apreendida e, segundo a mesma fonte, estão a ser feitas diligências para encontrar os suspeitos.Os agentes não conseguiram quantificar o número de pessoas que seguia nas duas viaturas.