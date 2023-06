PSP apreende mais de 17 mil maços de tabaco em Vila Nova de Gaia. Dois homens detidos

Dois homens, com 29 e 40 anos, foram detidos esta quarta-feira no âmbito de uma operação de combate à venda ilegal de tabaco em Vila Nova de Gaia. A polícia de Segurança Polícia apreendeu, nas diligências, 17.500 maços.As diligências aconteceram esta madrugada junto à A1 em Vila Nova de Gaia, informa a PSP."A operação desenvolvida pela Divisão de Investigação Criminal contou com a colaboração da Unidade Especial de Polícia- Grupo Operacional Cinotécnica, assim como, contou com o apoio da GNR na sua área de jurisdição", pode ler-se no comunicado da fonte de autoridade.